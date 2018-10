Nigeria: imposto coprifuoco nello Stato di Kaduna dopo uccisione leader tradizionale (2)

- Da anni le regioni centro-settentrionali della Nigeria sono teatro di scontri tra i pastori nomadi fulani, in maggioranza musulmani, e agricoltori locali, in larga parte cristiani, causate in primo luogo dall’accesso alle risorse naturali. Gli agricoltori accusano i pastori e i loro bestiame di distruggere i raccolti, mentre i pastori accusano a loro volta gli agricoltori di uccidere i loro animali. La questione sta ora assumendo un’importante valenza politica alla luce delle elezioni del prossimo anno, con il presidente Buhari accusato da più parti di favorire i pastori fulani, sua etnia di appartenenza. Secondo l’organizzazione non governativa Amnesty International oltre 1.800 persone sono state uccise dall’inizio dell’anno in Nigeria a causa delle violenze del gruppo jihadista Boko Haram e degli scontri inter-comunitari fra agricoltori e pastori. (Res)