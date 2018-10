India: amministratore delegato Dassault Aviation nega corruzione nell’appalto per i caccia Rafale

- L’amministratore delegato di Dassault Aviation, Eric Trappier, ha affermato in un’intervista al quotidiano economico indiano “The Economic Times” che la compagnia ha scelto liberamente il partner indiano Reliance Defence nell’ambito dell’accordo di compravendita degli aerei caccia Rafale concluso nel 2016 dai governi di India e Francia, oggetto di controversie politiche nel paese asiatico. Il manager ha detto che i rapporti con la famiglia Ambani, cui fa capo il gruppo Reliance, risalgono al 2012, che l’affare in questione vale 8,5 miliardi di rupie (circa 101,6 mila euro) e non 300 miliardi di rupie (3,58 miliardi di euro) e che sono state rispettate le leggi francese e indiana. (segue) (Inn)