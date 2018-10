India: amministratore delegato Dassault Aviation nega corruzione nell’appalto per i caccia Rafale (2)

- “Siamo totalmente contro la corruzione. Se ci fosse un’inchiesta in Francia o in India, non solo saremmo aperti all’inchiesta, ma sarebbe nostro dovere rispondere. Dimostreremo che non c’è corruzione”, ha dichiarato Trappier. Riguardo alle parole di Francois Hollande, presidente della Francia all’epoca in cui fu firmato l’accordo intergovernativo, che ha sostenuto di non aver avuto voce in capitolo sulla scelta del partner indiano – “Abbiamo preso l’interlocutore che ci è stato dato” –, l’ad di Dassault ha affermato che “Hollande stesso ha chiarito dicendo che i due partner si sono trovati da soli”. (segue) (Inn)