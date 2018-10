India: amministratore delegato Dassault Aviation nega corruzione nell’appalto per i caccia Rafale (3)

- L'intervista è l’ennesimo capitolo di una lunga polemica. Due settimane fa, in occasione del viaggio del ministro della Difesa indiano, Nirmala Sitharaman, in Francia, il sito di informazione francese “Mediapart” ha scritto che il costruttore Dassault ha dovuto scegliere come partner indiano Reliance Defence come contropartita per il contratto; Sitharaman ha replicato che le contropartite sono previste, ma che la scelta delle compagnie non è obbligata: “In un accordo intergovernativo, non sono menzionate singole imprese”. Dassault ha emesso un comunicato per ribadire di aver “scelto liberamente” e Trappier ha spiegato che la joint venture Dassault-Reliance rappresenta circa il dieci per cento degli investimenti previsti nell’ambito dell’accordo sui caccia come obblighi di compensazione ai sensi della normativa indiana sugli appalti della difesa, che la scelta spetta al titolare dell’appalto e che Dassault è in trattative con un centinaio di aziende indiane e ha concluso partnership con una trentina. (segue) (Inn)