India: amministratore delegato Dassault Aviation nega corruzione nell’appalto per i caccia Rafale (6)

- La polemica si è concentrata soprattutto sul mancato ruolo dell’azienda aerospaziale pubblica Hal. Il ministro della Difesa Sitharaman, ha dichiarato che la compagnia nazionale è rimasta fuori dall’accordo sui caccia perché “non aveva la capacità necessaria per produrli” e ha attribuito la responsabilità al precedente governo che “avrebbe potuto fare qualsiasi cosa per rafforzare l’offerta di Hal, per far sì che le sue condizioni fossero abbastanza allettanti per Dassault”. Tuttavia, il suo predecessore del Congresso, Arackaparambil Kurien Antony (A. K. Antony), contesta questa ricostruzione, accusando l’attuale responsabile del ministero di “sopprimere i fatti” e “appannare” l’immagine di Hal. Inoltre, T. Suvarna Raju, ex presidente e direttore generale di Hal, nega che vi fosse un problema di capacità produttiva riguardo a quei jet: “Avremmo potuto sicuramente farlo”, ha dichiarato il manager. (segue) (Inn)