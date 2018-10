India: amministratore delegato Dassault Aviation nega corruzione nell’appalto per i caccia Rafale (7)

- La vicenda dei Rafale è uno dei principali temi del primo partito di opposizione. Il Congresso ha accusato il ministro della Difesa Sitharaman di mentire e ne ha chiesto le dimissioni; ha promosso una mozione parlamentare di sfiducia, che è stata respinta, contro il premier Modi, e ha presentato un’istanza di chiarimento alla Corte suprema. La massima autorità giudiziaria ha chiesto al governo di fornirle i dettagli sul processo decisionale che ha portato all’acquisto dei caccia Rafale, pur precisando che non si tratta di un’ingiunzione formale e che la richiesta non implica l’accoglimento delle due istanze ascoltate oggi in merito alla compravendita. La raccolta di informazioni è a scopo conoscitivo per il collegio giudicante: “è unicamente volta a soddisfare noi stessi”, hanno spiegato i supremi giudici, specificando che il rapporto del governo “non deve coprire la questione del prezzo o dell’idoneità della dotazione per l’Aeronautica militare indiana, tenendo conto della natura sensibile” di tali informazioni. La Corte ha chiesto che il “plico sigillato” sia inviato entro il 29 ottobre e ha aggiornato le udienze al 31. (Inn)