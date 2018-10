Alto Adige: governatore Toti a "La Stampa", la Lega stravince perché Forza Italia è snob

- Con questi dirigenti non vinceremo più. Se Giovanni Toti, governatore della Liguria ed ex "uomo Mediaset", arriva a citare Nanni Moretti vuol dire che Forza Italia è davvero in confusione. Mara Carfagna ha risposto citando "Ecce bombo": non è che si chiede se lo si nota di più se va o non va: "No, non voglio farmi notare per la mia assenza", spiega in una intervista a "La Stampa". Il richiamo vale per tutta la classe dirigente: "E io ci sono. Purché la mia presenza serva. Perché finora la discussione è stata dietro le quinte e il dibattito alla luce del sole è stato 'va tutto bene madama la marchesa'". Risultato umiliante in Trentino: "Einstein diceva che se non si cambia la qualità dell'azione, la reazione sarà la stessa. Dobbiamo continuare a difendere questa Europa? A dire che lo spread è il nostro migliore alleato dopo che l'abbiamo denunciato come un imbroglio? Io dico che serve un luogo vero di confronto, dove si scelgono i dirigenti, in modo largo e partecipato. Non certo i congressini delle province... Si devono coinvolgere le liste civiche, gli amministratori, serve una vera discussione sulla linea". (segue) (Res)