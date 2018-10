Israele-Cina: vicepresidente cinese Wang dà il via a visita ufficiale nel paese

- Il vicepresidente cinese Wang Qishan è stato accolto oggi dal premier israeliano Benjamin Netanyahu nel quadro della sua visita in Israele. Lo riferisce il quotidiano israeliano “Haaretz”. Wang e Netanyahu presiederanno insieme la quarta riunione del Comitato per l'innovazione Cina-Israele, una sorta di riunione intergovernativa che include 13 ministeri di governo di entrambe le parti, in cui discuteranno di una cooperazione crescente in varie aree: economia, commercio, scienza e tecnologia, salute, agricoltura, ambiente e istruzione. Lo scorso anno il presidente cinese Xi Jinping e il premier Netanyahu hanno anche concordato di aggiornare le relazioni tra Cina e Israele lanciando un partenariato per l'innovazione globale. La Cina è diventata il secondo mercato di esportazione più importante d'Israele dopo gli Stati Uniti, con esportazioni che hanno raggiunto i 2,8 miliardi di dollari nella prima metà del 2018, pari ad un aumento dell'80 per cento rispetto alla prima metà del 2017. I due paesi stanno conducendo trattative avanzate per una zona di libero scambio, che aiuterebbe gli esportatori israeliani a competere in uno dei mercati del mondo in maggiore crescita. Gli investimenti cinesi nelle aziende israeliane sono importanti per l'industria high-tech israeliana e si stima che rappresentino una media di circa il 20 percento degli investimenti esteri totali nel settore.(Res)