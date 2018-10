Croazia: ministro Scienza Divjak, Zagabria entrerà a far parte del Cern nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia ha soddisfatto tutti e tre i requisiti per l'adesione all'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (Cern) e vi entrerà a far parte a partire dal 2019. Lo ha dichiarato oggi a Dubrovnik il ministro della Scienza e della formazione, Blazenka Divjak, citata dall’agenzia di stampa “Hina”. Il Cern è il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle situato al confine tra Svizzera e Francia. La convenzione che istituiva il Cern fu firmata il 29 settembre 1954 da 12 Stati membri, mentre oggi ne fanno parte 22 più alcuni osservatori, compresi paesi extraeuropei. (Zac)