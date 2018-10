Salute: vicegovernatore Riccardi, in Friuli Venezia Giulia autismo non sia più emergenza

- Il Friuli Venezia Giulia sta lavorando affinché l'autismo non sia più un'emergenza a carico solo delle famiglie: lo ha evidenziato in un comunicato stampa il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, che oggi a Feletto Umberto ha preso parte, nella sede di Progetto Autismo Fvg, alla cerimonia di consegna di una reliquia di don Carlo Gnocchi da parte della Fondazione Gnocchi presieduta da don Enzo Barbante. "Stiamo lavorando affinché in Friuli Venezia Giulia l'autismo non sia più un'emergenza a carico solo delle famiglie", ha dichiarato. Il dono è stato accolto dalla presidente di Progetto Autismo Fvg, Elena Bulfone, che, assieme ad una decina di genitori di ragazzi autistici che gestiscono l'associazione, ha voluto suggellare una collaborazione con la fondazione impegnata da decenni nella cura di giovani con disagi fisici e psichici. (segue) (Com)