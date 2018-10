Libia: accademico Fardour, conferenza Palermo è parte del processo politico

- La conferenza di Palermo sulla Libia, prevista per il 12 e 13 novembre, “è parte del sostegno all’accordo politico e al processo in corso per trovare una soluzione libica dell’Onu”. E’ quanto ha affermato lo scrittore e accademico libico, Farag Fardour, al sito informativo arabo “Aswat al Maghariba”, commentando i preparativi della conferenza che si terrà il mese prossimo in Sicilia. “La conferenza vedrà le parti libiche e internazionali discutere degli ostacoli e dei problemi che ritardano l’accordo politico firmato a Skhirat e i tentativi di arrivare ad un accordo sui punti di divergenza”. Sulla possibilità di trovare una soluzione definitiva alla crisi libica, Fardour ha aggiunto che “non si può lavorare alla questione libica da soli ma dobbiamo coordinarci con gli altri Stati”, alla luce del fatto che “il problema è anche la mancanza di maturità politica e di come affrontare alcune questioni in Libia da parte delle parti in conflitto nel paese”.(Lit)