Bulgaria: presidente Radev, omicidio giornalista Marinova rivela enorme deficit di fiducia dentro e fuori il Paese

- L'omicidio della giornalista bulgara Viktoria Marinova a Ruse ha rivelato "l'enorme deficit di fiducia nelle istituzioni bulgare, sia in Patria che all'estero". Lo ha detto il presidente bulgaro, Rumen Radev, parlando con i giornalisti a margine di un evento pubblico, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa “Bulgarian News Agency”. Secondo Radev, il fatto di cronaca ha rivelato il “doppio standard applicato al valore della vita umana". Il capo dello Stato bulgaro si aspetta che le autorità dimostrino ai cittadini e al mondo che tali crimini saranno perseguito in maniera efficace e con pene severe. "Questo vale non solo per Viktoria Marinova ma anche per l'imprenditore Peter Hristov, e per dozzine di altri omicidi e aggressioni su persone la cui vita non è meno preziosa di quella di Marinova”, ha aggiunto Radev in riferimento alla morte di Hristov, proprietario di una delle più grandi società nazionale di lavorazione del latte, freddato a colpi di arma da fuoco lo scorso gennaio a Sofia e a Ivo Stamenov, a capo del Dipartimento di controllo fiscale presso l'Agenzia nazionale delle entrate, che è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nel centro di Sofia a dicembre 2017. (segue) (Bus)