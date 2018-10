Stati Uniti: Wall Street chiude in positivo dopo due giorni di forti perdite

- La Borsa statunitense ha chiuso in positivo dopo una settimana caratterizzata da forti perdite, sostenuta dalle società di tecnologie e dai risultati del terzo trimestre migliori del previsto. Il Dow Jones ha guadagnato l'1,13 per cento a 25.335,31 punti, il Nasdaq il 2,29 per cento a 7.496,89 punti mentre S&P 500 avanza dell'1,41 per cento a 2.766,91 punti. La stabilità dei principali indici ha permesso un respiro di sollievo dopo che i mercati azionari di tutto il mondo hanno registrato questa settimana le maggiori perdite da febbraio a causa di timori legati a un forte aumento dei rendimenti obbligazionari, all'aumento dei prezzi del petrolio e delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Ad incidere anche la stagione delle trimestrali che, puntando i riflettori ai risultati aziendali, dovrebbe aiutare a sostenere i corsi azionari nel breve termine, secondo alcuni analisti e investitori. Oggi i rapporti rilasciati da JPMorgan Chase , Citigroup e Wells Fargo hanno evidenziato tutti un aumento dei profitti. (Was)