Speciale energia: Francia, l'Assemblea nazionale vuole tassare il biocarburante da olio di palma

- In Francia la commissione finanze dell'Assemblea nazionale ha adottato un provvedimento che esclude l'olio di palma dalla lista dei biocarburanti aventi diritto a una riduzione della tassa generale sulle attività inquinanti (TGAP). Lo riferisce "Les Echos", sottolineando che il voto dovrà essere confermato la prossima settimana prima di entrare in vigore. La TGAP è pagata dai distributori, riguarda i carburanti di origine fossile ed è ridotta per i "biocarburanti durevoli". L'emendamento è stato presentato da Laurianne Rossi, deputata della République en marche, il partito del presidente Emmanuel Macron. Rossi ha affermati che l'obiettivo è "andare verso una maggiore coerenza" nel sostegno ai biocarburanti. (Res)