Ue: ex ministro francese Lang a "la Repubblica", governo M5S-Lega non durerà ma l'Europa è troppo debole

- Nel suo ufficio con vista sulla Senna, all'ultimo piano dell'Istituto del mondo arabo, Jack Lang in una intervista a "la Repubblica" guarda al nostro Paese tra sgomento e preoccupazione. Il grande socialista, amico di Mitterrand, è stato il più famoso ministro della Cultura insieme a André Malraux: "Mi fa male — racconta Lang, — vedere questo paese magnifico, culla di umanesimo e cultura, rappresentato da un personaggio brutale e volgare come Matteo Salvini. Mi resta un solo motivo di ottimismo. Non può durare, non durerà". Per adesso il governo guadagna consensi: "E' facile solleticare gli istinti più bassi. In ognuno di noi si nasconde un po' di Salvini. Il Bello e la Bestia. Ci sarà un ritorno alla realtà. Nel profondo, gli italiani sono accoglienti, solidali. E non sono un popolo di guerrafondai. Bisogna essere consapevoli del rischio a cui si va incontro. Come diceva Mitterrand il nazionalismo porta a una sola cosa: la guerra". (segue) (Res)