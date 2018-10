Giappone-Regno Unito: Abe esorta Londra ad aderire al Tpp

- Il primo ministro giapponese, Shinzo Abe, ha esortato il Regno Unito ad aderire al Partenariato trans-Pacifico, l’accordo di libero scambio sottoscritto quest’anno da Tokyo e da dieci altri Stati. Intervistato dal quotidiano “Financial Times”, Abe ha dichiarato che l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea potrebbe privare Londra del suo tradizionale status di “porta d’ingresso” per il mercato europeo, ha affermato il premier, ma aderire al Tpp consentirebbe a quel paese di mantenere la propria “forza globale”. Le parole di Abe potrebbero essere interpretate come un endorsement dai sostenitori della Brexit, secondo cui il mondo offre molteplici opportunità al Regno Unito di sostituire le relazioni commerciali privilegiate con l’Ue, qualora Bruxelles decidesse per un approccio conflittuale al divorzio di Londra. Abe, però, non ha voluto prendere posizione in merito alla Brexit, limitandosi a sollecitare “saggezza” sia al governo britannico che a Londra, per evitare lo scenario di un’uscita “traumatica” del Regno Unito dall’Ue. (segue) (Git)