Difesa: le Forze armate al festival Bergamo scienza 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia oggi la XVI edizione di "BergamoScienza", 16 giornate dedicate alla scienza con conferenze, laboratori, spettacoli ed incontri con scienziati di fama mondiale. Lo riferisce un comunicato stampa. Per la prima volta anche lo Stato maggiore della Difesa partecipa con rappresentanze delle quattro Forze armate che già a partire dal primo pomeriggio renderanno operativi i relativi stand allestiti nella centrale Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto. L'Esercito offrirà la possibilità di provare un simulatore di moto "Riding Trainer" della Honda, un vero e proprio "allenatore all'uso delle due ruote" che la casa giapponese ha diffuso in molti centri di guida sicura. Già inserito come strumento didattico nella Carta europea per la sicurezza stradale siglata da Honda per ridurre di 25.000 unità le vittime di incidenti stradali in Europa, viene abitualmente utilizzato dai reparti logistici dell'Esercito per istruire il personale alla guida della moto attualmente in dotazione alla Forza armata, la "Cagiva 350" T4, veicolo acquisito nel 1997 con specifiche caratteristiche adatte all'utilizzo per esigenze di scorta convogli. (segue) (Com)