Italia: “Globe and Mail”, governo populista mette a rischio tenuta dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un editoriale del quotidiano canadese “Globe and Mail” la politica economica e fiscale dell'Italia viene definita come un bomba bunker buster all'interno dell'Unione europea. L'Italia, il quarto paese più indebitato al mondo, è ancora in grado di vendere i propri titoli sovrani, ma ci si chiede per quanto tempo ancora. A questo interrogativo se ne aggiunge un altro, ovvero se il governo euroscettico italiano possa usare la sua situazione di stallo con l'Unione Europea per svincolarsi dall'euro. I crescenti rendimenti dei titoli sovrani dell'Italia - risultato dei piani di aumento del deficit di bilancio per finanziare le riforme promesse durante le elezioni – stanno creando inquietudine nell'Ue che potrà sopravvivere alla Brexit, visto che il Regno Unito non è mai stato membro della zona euro. Ma l'uscita dell'Italia, membro fondatore sia dell'Ue che dell'euro e terza economia della regione euro, potrebbe affondare sia l'Ue che la valuta. (segue) (Res)