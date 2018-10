Speciale infrastrutture: M5s, orgogliosi ministro Toninelli, 192 milioni per autostrade Abruzzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari abruzzesi del Movimento 5 Stelle, in una nota, commentano lo stanziamento di fondi per oltre 192 milioni per l'autostrada Roma-L'Aquila e Roma-Pescara promessi dal ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli. "L'allarme lanciato dalla trasmissione Le Iene sulle condizioni dei ponti e viadotti delle autostrade A24 e A25 non è per noi materia nuova. Da anni abbiamo chiesto sollecitazioni e risposte in merito, ma nessuno, nei precedenti governi, ci ha dato risposte concrete. Soltanto adesso, grazie all'attenzione del governo e del ministro Danilo Toninelli, sappiamo che l'attenzione è alta e che la questione della sicurezza e della manutenzione delle infrastrutture è finalmente tornata ad essere una priorità - affermano i parlamentari abruzzesi - Una priorità concreta che per quanto riguarda l'autostrada Roma-L'Aquila e Roma- Pescara vedrà impegnati fondi per oltre 192 milioni di euro tra il 2018 e il 2019. Oltre al fatto che, come ha assicurato il ministro Toninelli, non ci saranno aumenti sul pagamento del pedaggio". "Siamo orgogliosi del lavoro che il MoVimento 5 Stelle e il Ministro Toninelli stanno facendo per la sicurezza delle nostre strade. Insieme - conclude la nota- continueremo a fare un grande lavoro sempre nell'interesse dei cittadini e contro chi lucra sui beni pubblici per riempirsi le tasche". (Com)