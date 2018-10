Speciale difesa: Libia, ministro Moavero, obiettivo conferenza "facilitare il dialogo e stabilire tappe verso le elezioni"

- L'obiettivo della conferenza per la Libia prevista in Sicilia il 12 e 13 novembre è quello di "facilitare il dialogo". Lo ha affermato nell’Aula del Senato il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, durante l’informativa sugli sviluppi della situazione in Libia. Il capo della diplomazia italiana ha sottolineato che può sembrare "un obiettivo minimale, ma quando pensate agli scontri armati a Tripoli" non lo è. Moavero ha detto che l’intento è quello di rimanere nel "principio della completa autodeterminazione libica che è evidentemente un punto fondamentale", per "una loro presa di responsabilità", così come è anche "estremamente importante che ci sia un approccio inclusivo oltre all’obiettivo di indentificare le tappe del processo di stabilizzazione". Un aspetto su cui il ministro è tornato poiché "se salterà la data per le elezioni prevista per il 10 dicembre prossimo, vorremmo evitare di stabilire altre date ed evidenziare piuttosto le varie tappe che vanno seguite per poi arrivare al momento fondamentale delle elezioni". Il titolare della Farnesina ha poi concluso: "Non sarà una conferenza che pone scadenze e che detta compiti, quanto una conferenza in cui i diretti interessati si potranno dare un’agenda comune ed identificare i passaggi". (Rin)