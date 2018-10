Costa Rica-Nepal: premier nepalese riceve dottorato honoris causa dall’Università per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Nepal, Khadga Prasad Sharma Oli, in visita ufficiale in Costa Rica, ha ricevuto ieri un dottorato honoris causa dall’Università per la pace (Upeace) di San José, istituzione accademica fondata nel 1980 nell’ambito delle Nazioni Unite per offrire una formazione superiore negli studi sulla pace e promuovere la comprensione, la tolleranza, la coesistenza pacifica e la cooperazione in linea con le aspirazioni della Carta dell’Onu. “Per me questo onore è un riconoscimento del riuscito processo di pace del mio paese e un apprezzamento per il pacifico popolo nepalese. Inoltre, con umiltà, devo dichiarare che questo riconoscimento è conferito a un cittadino del paese che ha dato alla luce Buddha, un apostolo della pace. Devo elogiare l’Università per il suo immenso contributo, come centro di apprendimento e ricerca, per promuovere la cultura della comprensione, della tolleranza e della pace in tutto il mondo”, ha affermato il leader di Katmandu nel discorso di accettazione. (segue) (Inn)