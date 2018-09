Canada: Ottawa al 55ma al mondo per libertà di informazione, perde sei posizioni

- Il Canada è scivolato di sei posizioni, fino al 55mo accanto a Bulgaria e Uruguay, nella classifica mondiale sulla libertà di informazione. Ne dà notizia il quotidiano "Toronto Star". Il Centro per il diritto e la democrazia di Halifax e l'organizzazione per i diritti umani Access Info Europe hanno pubblicato oggi l'elenco in occasione della Giornata internazionale del diritto di sapere. Il sistema di rating, lanciato nel 2011, utilizza una scala di 150 punti per indicare i punti di forza e di debolezza delle leggi sulla libertà di informazione in tutto il mondo. L'ultima pagella dice che il Canada ha perso terreno in parte perché altri paesi l'hanno scavalcato introducendo leggi migliori. L'Afghanistan, devastato dalla guerra, e al lavoro per ricostruire le sue istituzioni, è in cima alle classifiche quest'anno, seguito da Messico, Serbia e Sri Lanka. I responsabili della classifica sperano che la "scarsa visibilità" del Canada sia un campanello d'allarme che possa spingere Ottawa a migliorare la legge federale sull'accesso alle informazioni. (Res)