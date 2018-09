Italia-Slovenia: assessore Friuli Venezia Giulia Roberti, Cluster transfrontaliero utile per programmazione Ue

- Sviluppare iniziative collettive di cooperazione per salvaguardare e sostenere gli interessi delle vallate transfrontaliere dell'area compresa tra Alto Tagliamento, Isonzo, Natisone e Sava, al fine di creare una strategia comune volta a migliorare le condizioni economiche e sociali, evitare lo spopolamento e favorire l'attrattività turistica e sviluppare progetti legati alla mobilità e all'energia. Sono questi i principali obiettivi del Cluster per la Cooperazione transfrontaliera al quale hanno aderito 25 Comuni (21 italiani e 4 sloveni) della regione Goriska e del Friuli Venezia Giulia. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa regionale del Friuli Venezia Giulia (Arc), le linee d'azione sono state presentate a Caporetto (Slovenia), alla presenza, tra gli altri, dell'assessore regionale alle Autonomie locali e politiche comunitarie, Pierpaolo Roberti, del ministro per lo Sviluppo e i progetti strategici della Slovenia, Marko Bandelli, e dell'europarlamentare Alojz Peterle, oltre che dei sindaci dei comuni interessati e dei consiglieri regionali Elia Miani e Leonardo Barberio. (segue) (Res)