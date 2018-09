Immigrazione: Grecia, leader opposizione Mitsotakis attacca governo su gestione centro di Moria

- La situazione all’hot spot di Moria sull’isola greca di Lesbo è una "vergogna per il nostro Paese”. Lo ha detto il leader del principale partito di opposizione greco Nuova Democrazia (Nd), Kyriakos Mitsotakis, in una dichiarazione ripresa dal sito web del quotidiano di Atene “Kathimerini”. Secondo Mitsotakis, le responsabilità per il sovraffollamento e le pessime condizioni igienico sanitare del centro di accoglienza sono del governo e della maggioranza. "La Grecia ha ricevuto 1,6 miliardi di euro di finanziamenti e il governo ha creato il peggiore dei campi per rifugiati e migranti nel mondo", ha affermato il leader di Nd commentando le ultime denunce sulle condizioni del campo per migranti e richiedenti asilo, oltre ai richiami delle istituzioni europee e le due multe comminate al ministero per le Politiche migratorie per l'incapacità di migliorare le condizioni nei centri di accoglienza nelle isole dell’Egeo. Mitsotakis ha quindi accusato il governo di "intimidire e perseguitare chiunque sia critico nei confronti delle proprie azioni", invece di scusarsi. Inoltre le parole del leader dell’opposizione greche arrivano dopo che tre giornalisti sono stati arrestati nei giorni nei giorni scorsi in seguito ad una denuncia per diffamazione presentata dal ministro della Difesa Panos Kammenos, per un articolo in cui si denunciava la cattiva gestione dei fondi europei destinati a centri di accoglienza dei migranti. (segue) (Gra)