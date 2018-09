Cina-Italia: assessore Friuli Bini, attivato interscambio con provincia Sichuan

- Investimenti, infrastrutture e apertura a concrete collaborazioni fra la provincia del Sichuan e il Friuli Venezia Giulia. Questi i principali temi trattati nel corso degli incontri istituzionali e operativi che hanno vista protagonista la delegazione regionale in Cina, guidata dall'assessore alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini, citato dall'agenzia di stampa regionale "Arc". Nell'incontro con Yang Xingping, vicegovernatore della provincia di Sichuan che conta 90 milioni di abitanti, è emersa la reciproca volontà di trovare forme di collaborazione fra i due territori. "Gli accordi - ha evidenziato Bini - potranno essere agevolati dagli elementi in comune presenti nelle due aree. Ci unisce la cultura, ad esempio, in quanto entrambi i territori possono vantare importanti siti Unesco, così come l'arte e l'enogastronomia. Si prospettano grandi opportunità - ha aggiunto l'assessore - dal punto di vista turistico e imprenditoriale". (segue) (Res)