Sicurezza: Trump firma nuova Strategia nazionale informatica, Washington si prepara all'offensiva

- Gli Stati Uniti potranno agire ufficialmente per scoraggiare e rispondere agli attacchi informatici con azioni offensive contro gli avversari stranieri: lo ha annunciato oggi, 20 settembre, l'amministrazione Trump. La nuova strategia informatica degli Stati Uniti, firmata oggi dal presidente Trump, segna ufficialmente un approccio più aggressivo contro le minacce informatiche da tutto il mondo. Il consigliere per la sicurezza nazionale, John Bolton, ha parlato di una strategia globale di deterrenza, strutturata attorno a quattro pilastri principali: protezione dei cittadini statunitensi, della patria e dello stile di vita; promozione della prosperità Usa; mantenimento della pace attraverso la forza; perfezionamento dell'influenza degli Stati Uniti su Internet. “Gli attacchi informatici contro gli attori di altre nazioni, o sponsorizzati, impedirà a questi avversari di attaccare gli Stati Uniti in primo luogo”, ha detto Bolton. (segue) (Was)