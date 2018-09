Turchia: ministro Tesoro annuncia il Programma nuova economia, obiettivo crescita al 5 per cento nel 2021

- Il ministro delle Finanze e del Tesoro della Turchia, Berat Albayrak, ha illustrato oggi a Istanbul il Programma nuova economia (Yep), il cui obiettivo è “equilibrare, ordinare e cambiare” l’economia turca nel periodo 2019-2021. Un documento, come ha precisato il ministro, cui hanno contribuito “tutti i principali attori economici del paese” e che fissa obiettivi di crescita del 2,3 per cento nel 2019, del 3,5 per cento nel 2020 e del 5 per cento nel 2021. Nello stesso orizzonte temporale, il governo punta alla creazione di due milioni di posti di lavoro. “Quello che vogliamo fare - ha spiegato Albayrak - è scrivere una nuova storia di successo. Da qui il nome del programma. Nel maggio del 2013 la Turchia aveva gli indicatori economici più forti di sempre. Successivamente, abbiamo affrontato problemi interni ed esterni, dalle proteste di Gezi Park al fallito colpo di Stato del 2016” e l’economia turca ha oggi bisogno di un “riequilibrio”. (segue) (Tua)