Siria: Pyd e Ypg spariscono dal rapporto del dipartimento di Stato Usa sul terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ultimo rapporto del dipartimento di Stato Usa sul terrorismo, pubblicato nella giornata di ieri, non fa menzione come in passato del Partito dell’unione democratica (Pyd) curdo-siriano e del suo braccio armato delle Unità di protezione dei popoli (Ypg). Lo rileva quest’oggi il quotidiano turco “Hurriyet”, ricordando come Ankara continui a considerare entrambi come diretta estensione del Partito curdo dei lavoratori (Pkk) e dunque come organizzazione terroristica. Nel rapporto di Washington, peraltro, viene rilevato come gli sforzi della Turchia in materia di contrasto al terrorismo siano stati influenzati dalle indagini governative sull’Organizzazione terroristica Fetullah (Feto), il movimento guidato dal predicatore Fetullah Gulen e considerato da Ankara responsabile del tentato golpe del luglio 2016. A livello globale, il documento sottolinea come gli attacchi terroristici nel mondo siano diminuiti del 23 per cento nel corso di quest’anno, con un contestuale calo di 27 punti percentuali del numero delle vittime. (Res)