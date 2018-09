Cina: esperti chiedono fronte unico con l’Ue contro il protezionismo commerciale statunitense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I maggiori esperti di think tank cinesi hanno chiesto a Pechino e a Bruxelles di dar vita ad un'alleanza per difendere il multilateralismo e la globalizzazione mentre gli Stati Uniti intensificano le tensioni commerciali contro il paese orientale. L'alleanza non dovrebbe solo favorire il partenariato sino-europeo ma anche stabilizzare l'economia globale e il commercio nonché la governance globale. La proposta, presentata in occasione di un seminario sulle relazioni commerciali tra Cina-Usa e Ue organizzato dal think tank Brugel a Bruxelles, è stata accolta favorevolmente dagli esperti europei presenti. "L'Ue e la Cina hanno ora una maggiore responsabilità nel superare le tensioni e gli scontri globali, siamo entrambi impegnati nella stabilità e nell'apertura del mondo, abbiamo quindi una responsabilità speciale", ha affermato Herman Van Rompuy, ex presidente del Consiglio europeo. Una dichiarazione condivisa da Zhou Xiaochuan, ex governatore della Banca centrale cinese secondo cui "esiste un consenso di base tra Cina e Ue, a partire dal sostegno al sistema commerciale multilaterale, all'aumento della liberalizzazione degli investimenti, alla resistenza al protezionismo e alla lotta al cambiamento climatico". (Cip)