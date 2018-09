Omc: direttore Azevedo, guerra commerciale Usa-Cina influenzerà negativamente decisioni di investimento

- Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), Roberto Azevedo, ha dichiarato oggi che la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina potrebbe andare oltre l'imposizione di barriere doganali alle importazioni dei rispettivi paesi, arrivando fino all'utilizzo di diversi meccanismi protezionistici, influenzando negativamente anche gli investimenti. Secondo Azevedo, questa escalation protezionistica minaccia la crescita dell'economia globale, con un impatto più profondo sui paesi emergenti. "La situazione non è preoccupante. La situazione è molto preoccupante", ha dichiarato Azevedo, sottolineando la parola "molto" durante una conferenza stampa in un evento promosso dalla Federazione delle industrie di Rio de Janeiro (Firjan), "alcune persone credono che, una volta finite le tariffe doganali applicabili al commercio bilaterale la storia finirà. Io non credo che finirà. Credo che ci sono ancora molte munizioni e tutto ciò può estendersi ad altre aree che non sono solo l'area tariffaria. Si tratta di un cammino molto pericoloso". (segue) (Brb)