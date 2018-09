Brasile: Unesco, necessari almeno 10 anni per ricostruzione Museo Nazionale di Rio de Janeiro

- La direttrice e rappresentante in Brasile dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la scienza e la cultura (Unesco), Marlova Jovchelovitch Nolet, ha dichiarato che il lavoro di restauro del Museo nazionale di Rio de Janeiro avrà bisogno di circa 10 anni di tempo prima di essere concluso. Il Museo nazionale è stato distrutto da un incendio di grandi proporzioni nella notte del 2 settembre, in cui è andata persa una collezione di circa 20 milioni di pezzi. "Prevediamo circa 10 anni di tempo, sulla base di altri casi simili a questo, benché con incendi di diverse proporzioni", ha dichiarato la Noleto, "si tratta di un lavoro di molti anni. Non esiste al momento alcuna soluzione magica che permetta di ricostruire il museo in alcuni mesi. Abbiamo un lungo lavoro di identificazione di rovine, che sono frammenti di pezzi della collezione del museo". (segue) (Brb)