Cinghiali: Diaco(M5s), Foschi dimentica che competenza è della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Partito Democratico, stavolta tramite il vicesegretario del Lazio Enzo Foschi, interviene di nuovo a gamba tesa sulla presenza di cinghiali in città, dimenticando sempre il concetto chiave: la competenza della fauna selvatica è della Regione Lazio, punto. Per cui le chiacchiere stanno a zero. E' infatti proprio l'ente governato da Nicola Zingaretti quello deputato a garantire il contenimento della specie degli ungulati. I cinghiali arrivano dalle riserve gestite da Roma Natura (lo ricordiamo, è l'ente regionale per la Gestione del Sistema delle Aree Naturali Protette nel Comune di Roma) cui, prima o poi, toccherà l'onere di limitarne la diffusione". Lo scrive su facebook Daniele Diaco consigliere capitolino M5s."E' gravissimo l'immobilismo dell'ente governato dai dem, cui spetta la responsabilità della mancata applicazione della direttiva per l'individuazione dei criteri di attuazione dei prelievi faunistici e abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre gli squilibri ecologici. Ultimo ma non ultimo,- prosegue Diaco - è bene che Foschi e i suoi tengano a mente che i cinghiali scorrazzano amenamente anche a Bari, capoluogo di Regione amministrato proprio dal Pd". (rer)