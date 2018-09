Italia-Russia: a Trieste prima edizione Seminario italo-russo il 21 settembre

- Le relazioni tra l’Italia e la Russia e tra il Friuli Venezia Giulia e il più grande paese eurasiatico al centro dei lavori del primo Seminario italo-russo di Trieste. L'evento, che si terrà il 21 settembre, è organizzato dall’Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress, e Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con Generali, Centro culturale Veritas, Intesa Sanpaolo e Banca Intesa Russia, come riferisce un comunicato stampa. All’ordine del giorno: i rapporti economici e finanziari tra Italia e Russia con focus su innovazioni tecnologiche, infrastrutture, cantieristica e turismo, come settori chiave nello sviluppo dei legami commerciali tra Trieste e la Federazione Russa. (Com)