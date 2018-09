Colombo: Fd'I, Campidoglio metta in sicurezza strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I grillini inadeguati e pecioni anziché mettere in sicurezza le strade capitoline intervengono con delle toppe vergognose, come nel caso della Cristoforo Colombo, una delle arterie maggiormente deteriorate e dorsale strategica e molto percorsa che porta diretta al Municipio X e sul litorale romano. Sulla Colombo quindi, come ci hanno segnalato diversi cittadini – e come oggi è riportato anche dai giornali – per coprire le buche il Campidoglio ha rifatto solo alcuni tratti lasciando il vecchio asfalto sulle parti laterali della carreggiata causando così un dislivello che mette a rischio l’incolumità di motociclisti e scooteristi. Come Fratelli d’Italia chiediamo il ripristino urgente del tratto interessato, le strade della Capitale sono al collasso così come Ostia e l’entroterra rimango sono costellate di buche nonostante gli annunci spot. La sindaca Raggi e la presidente Di Pillo intervengano, per competenza, sui tratti stradali dissestati”. E’ quanto dichiarano in una nota gli esponenti di Fdi. Fabrizio Ghera capogruppo alla Regione Lazio, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio e Monica Picca capogruppo nel Municipio X. (rer)