Cinghiali: Foschi (Pd), scorrazzano perché la città con Raggi è sporca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I cinghiali scorrazzano per Roma per un motivo molto semplice: con la Raggi e i 5 Stelle questa città è sempre più sporca. Le cronache e le testimonianze dei cittadini segnalano cassonetti stracolmi di ogni tipo di immondizia: il pasto prelibato per i cinghiali che dalle aree naturali si riversano direttamente nella Capitale. Invece di prendersela come al solito con la Regione, la Raggi pensi a pulire la città e soprattutto si muova per indicare le aree del Comune di Roma e dell'Area metropolitana in cui realizzare impianti per permettere di chiudere il Piano dei rifiuti della Regione Lazio. Tutte le altre province del Lazio lo hanno già fatto, la Raggi no. Ed il Piano dei Rifiuti è fermo per colpa dei 5 Stelle. La Raggi si dia una mossa, invece di fare sempre il solito stucchevole scarica barile". Lo dichiara in una nota il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi. (rer)