Governo: ministro Stefani a "La Verità", a ottobre arriva l'autonomia

- Il ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie, Erika Stefani, in una intervista a "La Verità" , spiega cosa succederà il 22 ottobre, anniversario del referendum in Veneto. "E' un anniversario importantissimo. Quel giorno è avvenuto qualcosa di grande". L'autonomia arriverà per quella data: "Conto di portarla in Consiglio dei ministri anche prima". Il Veneto è la Regione che è andata più avanti: "subito dopo toccherà all'Emilia, poi alla Lombardia". L'Emilia però sostiene di essere partita prima: "Si, ma devono ancora declinare i tavoli trilaterali. Devono declinare meglio le materie su cui vogliono avere competenza. Ma appena mi arriva la proposta procediamo". Per quanto riguarda, invece, le altre Regioni: "È stata una piacevole sorpresa: si sono mosse tutte. Oltre alla Liguria, anche il Piemonte, la Toscana, l'Umbria, le Marche. Poi leggo sui giornali che anche Michele Emiliano in Puglia ci sta ragionando". Il ministro vuole cambiare il volto dell'Italia: "È la nostra speranza". Anche se qualcuno dice che si sta facendo la 'secessione dei ricchi': "Sbagliano. Non c'è alcun rischio di scardinare l'unità nazionale". (segue) (Res)