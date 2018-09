Iran-Germania: organizzazione finanziamento ricerca tedesca sosterrà 24 progetti accademici bilaterali

- Iran e Germania realizzeranno 24 progetti accademici finanziati dall’organizzazione tedesca di finanziamento della ricerca (Deutsche Forschungsgemeinschaft, Dfg). Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Irna”. Dfg finanzia la ricerca in scienze, ingegneria e scienze umane attraverso una varietà di programmi, sovvenzioni e finanziamenti. L'organizzazione ha sede a Bonn ed è finanziata dagli Stati tedeschi e dal governo federale. Parlando ad “Irna”, il viceministro per la Scienza e gli affari internazionali Hossein Salar Amoli ha dichiarato che le università di Teheran, Amir Kabir, Isfahan, Amburgo, Dresda e Berlino stanno collaborando alla realizzazione di progetti relativi ai combustibili fossili, il rame cristallino da film sottili, corsi di lingua persiana, letteratura e traduzione di opere di Shams Tabrizi. Le università di Amir Kabir e Teheran con sette e cinque progetti sono al primo posto nella lista per la cooperazione nelle aree, ha aggiunto. Facendo riferimento agli scambi scientifici a livello internazionale, Amoli ha affermato che un gruppo tedesco è ora in Iran per rivedere le opportunità di progetti di ricerca e formazione e aumentare la cooperazione in futuro.(Irt)