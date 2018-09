Italia-Fyrom: presidente Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia riceve ministro per la Diaspora macedone

- I rapporti e l'amicizia che legano la Regione Friuli Venezia Giulia, e con essa l'Italia, ai paesi balcanici e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom) si basano non solo sugli scambi commerciali e le relazioni economiche, ma anche su aspetti di carattere culturale e storico affini alle nostre comunità. Lo ha affermato il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, assieme al vicepresidente Francesco Russo, accogliendo questa mattina a Trieste, nella sede dell'Assemblea del Friuli Venezia Giulia, Edmond Ademi, ministro per la Diaspora macedone, accompagnato dal direttore dell'Agenzia di immigrazione Nicola Salvarinov, dal capo di gabinetto Jana Velkovska, dal consigliere della politica estera Rexep Salìu e alcuni referenti del consolato. Lo riferisce l'agenzia di stampa della regione Friuli Venezia Giulia (Arc). "In ragione di ciò - ha aggiunto -, troverete sempre nel Friuli Venezia Giulia e nel suo Consiglio, un partner affidabile e disponibile, disposto ad affiancarvi e fornirvi il supporto necessario, se riterrete di coinvolgerci, nell'attuale processo di integrazione europea". (segue) (Res)