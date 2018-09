Energia: Brasile, compagnie petrolifere puntano a sfruttare eolica e solare

- Le grandi compagnie petrolifere internazionali operanti in Brasile puntano ad andare oltre il semplice sfruttamento dei pozzi petroliferi marini del pre-sal, situati in acque ultra-profonde, e puntano alle abbondanti risorse eoliche e solari del paese sudamericano. Gli anglo-olandesi di Royal Dutch Shell, i francesi di Total e i norvegesi di Equinor hanno reso noto nelle ultime settimane il loro interesse ad investire nelle fonti energetiche rinnovabili in Brasile. Secondo l'Azienda brasiliana di ricerca energetica (Epe) un tale sforzo potrebbe più che raddoppiare la quota di energia eolica e solare all'interno della matrice energetica del gigante sudamericano entro il 2026, arrivando a toccare il 18 per cento del totale. La diversificazione verso l'energia pulita arriva in un momento in cui gli investitori in tutto il mondo esprimono timore per una crisi delle compagnie petrolifere, considerata la tendenza mondiale nell'abbandonare i combustibili fossili per combattere i cambiamenti climatici. (segue) (Brb)