Governo: Cdm impugna 2 leggi regionali e non contesta altre 16

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, giovedì 13 settembre, sotto la Presidenza del presidente Giuseppe Conte, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Erika Stefani, ha esaminato diciotto leggi delle Regioni e delle Province Autonome. Lo rende noto un comunicato della presidenza del Consiglio. IL Cdm ha quindi deliberato di impugnare la legge della Regione Puglia n. 32 del 16/07/2018, recante "Disciplina in materia di emissioni odorigene", in quanto varie norme, introducendo specifiche disposizioni volte a disciplinare le procedure di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di valutazione di impatto ambientale (VIA), si pongono in contrasto con sia l'art. 117, secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza legislativa in materia di ordinamento penale e di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, sia con gli articoli 123 e 117, sesto comma, della Costituzione, riguardanti la disciplina statutaria delle Regioni e la potestà regolamentare delle stesse; la legge della Regione Puglia n. 39 del 16/07/2018, recante "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente", in quanto varie norme riguardanti l'esercizio dell'attività di noleggio violano l'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, che assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. (segue) (Com)