Balcani: ministro Esteri Podgorica Darmanovic, scambio territori Serbia-Kosovo "arma a doppio taglio" (2)

- L'idea di uno scambio di territori, da includere in un accordo sulla normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo, è apparsa in queste settimane come una possibilità, soprattutto prima del fallimento dell'incontro a Bruxelles tra i presidenti Aleksandar Vucic e Hashim Thaci. Secondo quanto spiegato nei giorni scorsi da Thaci, il Kosovo non accetterà mai la creazione di una nuova Repubblica Srpksa, l'entità serba della Bosnia Erzegovina, nel suo territorio. "Non ci sarà una divisione del Kosovo, non uno scambio di territori (con la Serbia) e neanche una Repubblica Srpska in Kosovo", ha assicurato Thaci in riferimento alle prossime tappe del dialogo sulla normalizzazione dei rapporti tra Pristina e Belgrado e alla possibilità di includere "correzioni" ai confini in un'eventuale accordo. "Dobbiamo usare questo momento e risolvere i nostri problemi - ha detto Thaci -. Non sarà facile, ma è l'unica strada per andare avanti. Coordineremo ogni passo con Bruxelles e con gli Stati Uniti. Firmeremo un accordo con la Serbia solo se accettabile per gli Usa e Bruxelles". "Un accordo con la Serbia ha senso solo se la Serbia riconosce il Kosovo", ha aggiunto il capo dello Stato citato dall'emittente "Rtk". (segue) (Mop)