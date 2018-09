Kosovo: vicepremier Limaj punta a coinvolgere opposizione in dialogo con Serbia a Bruxelles (3)

- Il capo gruppo parlamentare del partito di opposizione Vetevendosje, Glauk Konjufca, ha accusato la scorsa settimana in aula il premier Haradinaj e il vicepremier Limaj di essere “diventati complici” del presidente Thaci e dei suoi tentativi di arrivare ad uno “scambio di territori” con la Serbia. Limaj è stato infatti individuato da Haradinaj come nuovo capo negoziatore a Bruxelles, mentre il suo vice dovrebbe essere l'altro vicepremier Enver Hoxhaj; altri componenti del team per i negoziati sarebbero il ministro degli Esteri Behgjet Pacolli e l'ex capo negoziatore Avni Arifi. “Abbiamo visto oggi in aula una dimostrazione vergognosa dei tentativi di Thaci di creare un gruppo di negoziatori che discuta con lui sullo scambio di territori con la Serbia”, ha dichiarato Konjufca accusando il capo del governo di non poter prendere le distanze “dalla presa” di Thaci e dal “portafogli” del presidente del parlamento Kadri Veseli. (segue) (Kop)