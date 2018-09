Kosovo: vicepremier Limaj punta a coinvolgere opposizione in dialogo con Serbia a Bruxelles (4)

- Il ministro degli Esteri Pacolli, leader dell'Alleanza per un Nuovo Kosovo (Akr), ha confermato nei giorni scorsi che la nuova delegazione kosovara, che andrebbe ad affiancare Thaci, non ha “alcuna competenza” per negoziare eventuali modifiche territoriali del paese. Ma l’ostruzionismo dei partiti dell’opposizione, in primis da parte la Lega democratica del Kosovo (Ldk), sembra porre un ostacolo decisivo al piano di Haradinaj per limitare la libertà di Thaci nel negoziato a Bruxelles. Haradinaj si è detto consapevole del rischio di non avere i numeri in aula, anche se ha fatto appello ai deputati per votare in favore del nuovo team negoziale quale strumento per "arginare" Thaci e la sua volontà di accordarsi con Vucic su modifiche ai confini. Maggioranza e opposizione in Kosovo quindi, pur concordi nell'osteggiare le ipotesi di modifiche ai confini, non sembrano in grado di trovare una strategia comune che offra un’alternativa reale alle proposte del capo dello Stato. (segue) (Kop)