Kosovo-Serbia: presidente Thaci, "istituzionalizzare" volontà degli abitanti della valle di Presevo (2)

- Thaci ha poi criticato alcune dichiarazioni pronunciate ieri dal presidente serbo Aleksandar Vucic, in particolare nell'elogiare l'ex presidente jugoslavo Slobodan Milosevic definito invece dal capo dello Stato kosovaro "il macellaio dei Balcani". Thaci quindi ha spiegato di non aver mai chiesto un permesso alle autorità di Belgrado per recarsi in visita nella Valle di Presevo, in quanto la risposta sarebbe negativa. "Sapete che ho una condanna da parte della Serbia. La Serbia non mi ha perdonato né io ho chiesto di essere perdonato", ha dichiarato il presidente kosovaro. Nelle scorse settimana il presidente Thaci ha aperto alla possibilità di indire un referendum per integrare la valle di Presevo al territorio kosovaro, scatenando reazioni critiche nel paese in quanto tale scenario non sarebbe a "costo zero" per Pristina che potrebbe essere costretta ad uno "scambio di territori" con Belgrado. (Kop)