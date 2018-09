Kosovo: vicepremier Limaj punta a coinvolgere opposizione in dialogo con Serbia a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier kosovaro Fatmir Limaj, individuato recentemente dal governo di Pristina come capo negoziatore per il dialogo con la Serbia a Bruxelles, ha fatto sapere che sta cercando di convincere alcuni esponenti dell'opposizione ad entrare a far parte del team per i negoziati da lui guidato. Le dichiarazioni di Limaj sono state fatte dopo l'incontro di oggi con l'ambasciatore finlandese a Pristina, Pia Stjernvall. Il dialogo tra Pristina e Belgrado mediato dall'Ue è stato la questione principale discussa da Limaj e il diplomatico. Secondo il vicepremier, il riconoscimento reciproco tra Serbia e Kosovo è l'unico epilogo possibile in modo da permettere a Pristina di entrare a fare parte delle organizzazioni internazionali. Lo scorso 7 settembre, Limaj e gli altri componenti del team negoziale, scelto dal premier Ramush Haradinaj per affiancare il presidente Hashim Thaci nel dialogo a Bruxelles, si sono recati a Bruxelles insieme al capo dello Stato e hanno incontrato l'Alto rappresentante per la politica estera Ue Federica Mogherini. Le delegazioni di Serbia e Kosovo tuttavia non hanno poi avuto l'atteso incontro congiunto con Mogherini, ma sono state ricevute solo a livello bilaterale dal capo della diplomazia Ue in seguito ad una decisione da parte di Belgrado. (segue) (Kop)