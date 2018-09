Kosovo: vicepremier Limaj punta a coinvolgere opposizione in dialogo con Serbia a Bruxelles (2)

- Le divergenze tra la coalizione di governo e l'opposizione si sono manifestate la scorsa settimana nel parlamento di Pristina, con la decisione dei deputati degli schieramenti che non fanno parte dell’esecutivo, che hanno deciso di boicottare la sessione di lavori finalizzata ad approvare il nuovo team negoziale per il dialogo con Belgrado proposto in precedenza da Haradinaj. Tale decisione dell’opposizione ha impedito nei gironi scorsi l’approvazione della nuova squadra per i negoziati, ma ha anche bloccato l’adozione di una risoluzione proposta dal Movimento Vetevendosje per impedire che il presidente Thaci possa discutere a Bruxelles sulle modifiche ai confini serbo-kosovari. Pur concordi nel voler fermare le modifiche territoriali proposte da Thaci, maggioranza e opposizione si sono scontrate in aula accreditando ancora invece la posizione del capo dello Stato a Bruxelles. (segue) (Kop)