Kosovo-Serbia: Ue condanna tensioni che hanno impedito visita presidente Vucic a Banje

- L'Unione europea ha espresso rammarico per la decisione delle autorità del Kosovo di non autorizzare la visita del presidente della Serbia Aleksandar Vucic nella località di Banje. Come riportato dal quotidiano "Telegrafi", la portavoce della Commissione europea Maja Kocijancic ha invitato ieri le autorità kosovare a garantire la libertà di movimento in modo che possa prevalere "la calma e la saggezza". La reazione della portavoce Ue è avvenuta dopo che le manifestazioni di alcuni cittadini kosovari hanno impedito la visita annunciata del presidente Vucic nell'enclave serba del Kosovo centrale. Il presidente del parlamento kosovaro, Kadri Veseli, ha imputato a Vucic la responsabilità di quanto avvenuto nel fine settimana in Kosovo accusando il capo dello Stato serbo di "continuare la retorica di Milosevic (l'ex presidente jugoslavo Slobodan). Secondo il vicepremier kosovaro, Enver Hoxhaj, quanto avvenuto ieri dimostra un ritorno "verso il passato oscuro" e mette a rischio il ruolo dell'Ue come mediatore nel dialogo tra Pristina e Belgrado. (segue) (Kop)