Kosovo: sospese attività della Fondazione Qatar Charity

- Le autorità del Kosovo hanno sospeso le attività nel paese della Fondazione Qatar Charity. La decisione del Dipartimento per le Organizzazioni non governative di Pristina viene presa in relazione ad attività della Fondazione che sarebbero in conflitto con gli interessi della sicurezza del Kosovo, si legge nel portale d'informazione francese "Salut". Secondo quanto riferisce il portale "Arab news", il Qatar sostiene che le attività delle sue fondazioni rispettano le leggi dei paesi in cui operano, ma secondo altre fonti Doha utilizzerebbe tali enti per riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.(Kop)