Balcani: ministro Esteri Podgorica Darmanovic, scambio territori Serbia-Kosovo "arma a doppio taglio" (4)

- Thaci ha affermato in precedenza che il conflitto con la Serbia è "nel passato" ma una parte della Serbia meridionale dovrebbe diventare parte del Kosovo. Il presidente kosovaro ha evidenziato come un accordo vincolante tra Pristina e Belgrado sia necessario per aderire all'Ue e alla Nato, "ma rimango dell'opinione che i comuni di Presevo, Bujanovac e Medvedja dovrebbero unirsi al Kosovo in quanto questo sarebbe un atto nel rispetto della volontà dei residenti in questi comuni". "La mia visione personale è che non ci può essere una divisione del Kosovo, non una secessione del nord del Kosovo e neanche la creazione di una Republika Srpska (l'entità serba della Bosnia) in Kosovo", ha spiegato Thaci. "Il Kosovo ha saputo costruire ottimi rapporti con Albania e Montenegro, ma ancora dobbiamo costruire buoni rapporti con la Serbia", ha concluso. (segue) (Mop)