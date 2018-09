I fatti del giorno - Balcani (5)

- Serbia-Kosovo: ministro Interno Stefanovic, seguiremo disposizioni tribunale in caso di visita presidente Thaci - Il ministero dell'Interno serbo agirà secondo le disposizioni giudiziarie vigenti in Serbia nel caso di una visita nel paese del presidente kosovaro Hashim Thaci. Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno Nebojsa Stefanovic secondo quanto riporta la stampa locale. "Abbiamo delle disposizioni da parte dei nostri tribunali che vanno rispettate, e il ministero dell'Interno si comporterà di conseguenza. Non c'è nient'altro da aggiungere", ha detto Stefanovic rispondendo alle domande dei giornalisti. Secondo alcuni media locali, il presidente Thaci potrebbe decidere di recarsi mercoledì prossimo nel sud della Serbia, nella valle del Presevo dove è presente una folta comunità albanese. (Res)